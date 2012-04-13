В Москве в Малом зале центра дизайна Artplay открывается серия выставок "Из собрания Sepherot Foundation", организованная центром Artplay и Фондом Sepherot. Серия откроется экспозицией "Народная стройка СССР. Советская фотография 1920 - 1960 годов".

Выставка продлится до 25 апреля. Организаторы отмечают, что в представленную экспозицию войдут около 180 фотографий, посвященных периоду с 1920-х до 1960-х годов. "Здесь будут представлены и ставшие символом времени хрестоматийные произведения, и малоизвестные снимки, которые станут настоящим открытием для любителей отечественной фотографии", - говорится в сообщении организаторов выставки.