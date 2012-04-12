Третьяковка демонстрирует 60 графических работ Петра Митурича

В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка "Графика Петра Митурича". Экспозиция посвящена 125-летию со дня рождения малоизвестного русского художника-авангардиста.

60 рисунков и литографий Митурича для кого-то, может быть, станут настоящим открытием этого художника, для кого-то, может быть первым знакомством с тем, кого называют "одним из лучших рисовальщиков первой половины 20 века", передает телеканал "Культура".

Петр Васильевич Митурич - выпускник Петербургской Академии художеств, участник выставок "Мира искусства". Очень важным в биографии Митурича стало знакомство и тесная дружба с поэтом Велимиром Хлебниковым. Художник много рисовал на темы стихов друга. Он создал уникальную строгую графическую летопись последних дней "Председателя земного шара".