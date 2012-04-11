Художественный руководитель Театра Сатиры, известный актер Александр Ширвиндт чувствует себя нормально, в больнице он проходит плановое обследование, а не был срочно госпитализирован.



Сегодня появилась информация о том, что 77-летний Ширвиндт срочно был доставлен его собственным водителем в одну из московских клиник. Медики поставили первоначальный диагноз - нарушение кровообращения. Актер якобы пока по-прежнему чувствует себя плохо и практически не встает с постели. А врачи опасаются, что потребуются более радикальные методы лечения.

"Ширвиндт чувствует себя нормально. В течение трех дней он будет проходить плановое обследование в больнице. Для этого долго искали три-четыре дня, свободных в репертуаре театра. Вчера Александр Анатольевич запустил в работу, и состоялась первая репетиция, нового спектакля с Федором Добронравовым в главной роли под рабочим названием "Таланты и наследники", - рассказала пресс-аташе худрука Лиана Бединадзе.

Театр Сатиры "крайне возмущен ложной информацией недобросовестных СМИ".

"Поклонников Александра Ширвиндта просим не беспокоиться, он чувствует себя хорошо и ждет своих зрителей в театре", - отметила она, сообщает РИА Новости.



