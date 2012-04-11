Паола Волкова: у человечества нет объективной истории

В свет вышла книга Паолы Волковой «Мост через бездну». Это первый том из пяти, написанных известнейшим искусствоведом, обучавшим не одно поколение отечественных кинематографистов.

Её лекции по всемирной истории искусства не пропускал ни один студент ВГИКа, до сих пор тетрадки с конспектами лекций гуляют по рукам.

« Мост через бездну» - первая из пяти книг доктора искусствоведения Паолы Волковой. Шествие через века – сквозное действие книги. По словам автора «Объективного описания всемирной или собственной истории не бывает. Историю делает история». Поэтому эта книга – профессиональная точка зрения на историю, искусство, на мир, на взаимосвязь веков.

На страницах первой книги античность Греции и карнавал, древняя культура Крита и философия Китая, греческий театр и олимпийское движение.