В Петербурге прощаются с Анатолием Равиковичем (ВИДЕО)

В Петербурге сегодня прощаются с народным артистом Анатолием Равиковичем. Гражданская панихида проходит в Театре комедии имени Акимова, где актер прослужил 25 лет.

Актера похоронят на Литераторских мостках Волковского кладбища. Анатолий Равикович умер 8 апреля в одной из клиник Санкт-Петербурга на 76-м году жизни от онкологического заболевания.

Анатолий Равикович родился в 1936 году в Ленинграде. В 1954 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 1962 году актер поступил на работу в театр имени Ленсовета, где его партнерамина сцене были Игорь Владимиров, Алиса Фрейндлих, Ефим Каменецкий, Галина Никулина, Михаил Боярский, Алексей Петренко.

С 1988 года Равикович служил в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова. В этом театре он исполнил роли Аметистова в "Зойкиной квартире", Кюрма в "Биографии" Фриша, Тартарена в "Тартарене из Тараскона" Доде, Ромула Августула в "Ромуле Великом" Дюрренматта.

Равикович сыграл в фильмах — "Блондинка за углом", "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Возвращение мушкетеров", "Капитан Сорвиголова", "Тартарен из Тараскона" и другие.

Самой известной стала роль Хоботова в "Покровских воротах" Михаила Казакова. Последний фильм с участием Равиковича "Возвращение мушкетеров. Сокровища Мазарини" вышел на экраны три года назад.