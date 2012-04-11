В Петербурге сегодня похоронят народного артиста России Анатолия Равиковича. Актер скончался в воскресенье, 8 апреля, на 76-м году жизни. Прощание с Анатолием Равиковичем состоится в Театре комедии имени Акимова, где актер служил последние годы.

Гражданская панихида начнется в 11 утра. Свой последний покой мастер кино и театра обретет на "Литераторских мостках" Волковского кладбища.

Премьер-министр РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Анатолия Равиковича в связи с его кончиной."Ушел из жизни талантливый артист, представитель прославленной плеяды выдающихся мастеров отечественного театра и кинематографа. Творческий, по-настоящему интеллигентный, преданный любимому делу человек.

Имя Анатолия Юрьевича Равиковича навсегда останется в истории российского драматического искусства, в памяти многочисленных поклонников его щедрого дарования", - говорится в телеграмме премьера.

"Обаятельный, умный, настоящий русский актер" – именно таким Равиковича запомнил друг и коллега народный артист СССР Олег Басилашвили. Смерть Равиковича для него, в первую очередь, потеря близкого друга, передает "БалтИнфо".

Напомним, на Волковском кладбище Санкт-Петербурга похоронены известные ученые и деятели культуры: писатели Иван Тургенев и Николай Лесков, поэт Александр Блок и этнограф Николай Миклухо-Маклай.

Анатолий Равикович сыграл в кино более 40 ролей. Одна из самых полюбившихся россиянам - Хоботов в "Покровских воротах" Михаила Козакова.Он исполнил роли кардинала Мазарини в серии фильмов о мушкетерах, первым из которых был "Мушкетеры двадцать лет спустя" в 1993 году, а последним - "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" 2008 года.

Актер также сыграл множество ролей в театре.

В Театре имени Ленсовета: в спектаклях "Пигмалион", "Человек со стороны", "Ромео и Джульетта", "Левша". С 1988 года Равикович работал в Театре комедии имени Акимова. В последнее время он был занят в спектаклях "Средство Макропулоса" и "Свидания в предместье".

Равикович в 1988 году был удостоен звания народного артиста РСФСР.