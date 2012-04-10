Фестиваль Dance Open откроется в Петербурге 13 апреля

XI международный фестиваль балета Dance Open откроется в Петербурге 13 апреля. Об этом сообщили «БалтИнфо» организаторы мероприятия. На фестиваль приедут мировые балетные знаменитости, а также учащиеся балетных школ из США, Японии, Венесуэлы, Финляндии, Панамы и др. 13 апреля на сцене театра «Зазеркалье» состоится детский гала-концерт с их участием.



14 апреля в Театре Санкт-Петербургской Консерватории выступит труппа Bad Boys of Dance с премьерой шоу ROCK the Ballet. Коллектив был основан Раста Томасом, в прошлом – классическим танцовщиком, который объединил в своей работе балет и акробатику. За рубежом труппа выступает в Carnegie Hall, сотрудничает с Элтоном Джоном и Леди Гагой.



15 апреля состоится Гала-концерт, посвященный 100-летнему юбилею балерины Натальи Дудинской. В нем примут участие мировые звезды балета – Ульяна Лопаткина, Владимир Малахов, Виктория Терешкина, Йона Акоста, Иван Ваcильев.

Фестиваль завершится 16 апреля гала-концертом Мировых звезд балета Dance Open в БКЗ «Октябрьский». В этот день пройдет церемония вручения Международной балетной премии Dance Open. Победители получат хрустальную статуэтку - реплику скульптуры со слепка ноги балерины Анны Павловой.