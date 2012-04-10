Стартовал новый конкурс из серии «Уроки добра» в Петербурге

В этом году он посвящен памяти святого преподобного Серафима Вырицкого и называется «Уроки святости и чистоты». Как рассказали «Конкретно.ру» в епархиальном отделе религиозного образования и кахетизации, цикл конкурсов «Уроки добра в образовательном пространстве» давно стал визитной карточкой нашего города.

Фактически это два конкурса – детско-юношеский и педагогический, объединенные одним названием. Конкурс 2012 года «Уроки святости и чистоты» направлен на возрождение отечественных духовно-нравственных традиций; организацию диалога представителей различных мировоззрений на основе осмысления идеалов святости и чистоты, воплощенных в личности святого преподобного Серафима Вырицкого. Он включает в себя два направления:



- конкурс разработок уроков и мероприятий, посвященных святому преподобному Серафиму Вырицкому;

- конкурс детских творческих работ.



В 2009 году успешно прошел конкурс, посвященный 180-летию со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 2010 году проект был посвящен очень значимой для России памятной дате – 790-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, а в 2011-святой покровительнице нашего города блаженной Ксении Петербургской и назывался «Уроки верности и любви».