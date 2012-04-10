Олег Табаков сегодня вручит свои премии в области культуры

Сегодня состоится церемония вручения ежегодной премии Олега Табакова, которую учредитель премии проведет в своем театре «Табакерка», Московском театре-студии под его руководством. Имена лауреатов уже известны.



Премия Олега Табакова вручается с 1995 года, и обычно награждение бывает приурочено к Международному дню театра 27 марта. Премия - за достижения в области культуры: в последние годы премию получают не только театральные актеры, режиссеры и художники, но и артисты, работающие в кино, а также литературные знаменитости. За все время премию получили 120 человек, среди них режиссеры Михаил Калатозишвили, Дмитрий Черняков, Кирилл Серебренников, Миндаугас Карбаускис, актеры Ольга Яковлева, Сергей Юрский, Евгений Миронов, Максим Суханов, художники Олег Шейнцис, Александр Шишкин, Александр Боровский, историки театра Инна Соловьева и Анатолий Смелянский, педагоги Алла Покровская и Владимир Левертов, писатели Виктор Астафьев и Людмила Улицкая.



В этом году в Международный день театра «Табакерка» отмечала собственное 25-летие, так что вручение премии решили провести позже на две недели. Как рассказал сам Олег Табаков, в этот раз будут награждены кинорежиссер Андрей Звягинцев и театральный режиссер Константин Богомолов, журналист и телеведущий Владимир Познер, драматург Василий Сигарев, актеры Марина Зудина, Константин Хабенский и Александр Семчев, сообщает «Коммерсантъ». Сюрпризом, таким образом, станут только формулировки номинаций, которые Олег Табаков каждый раз придумывает сам.



