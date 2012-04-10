Арсений Кортнев в 4,5 года стал героем книги "Детский лепет". Его папа популярный артист, музыкант, автор-исполнитель Алексей Кортнев, а мама знаменитая спортсменка Амина Зарипова. Арсений рассказал свою версию знаменитой сказки.

- Доктора лечат людей, а зверей никто не лечит. Всяких там слонов и китов. Вот я — человек. Когда я заболею, меня лечит Николавна. Мама говорит, она наш Айболит. Только она не дядя, а тетя. Николавна дает мне горькие таблетки, слушает такой специальной трубкой — одна палочка вставляется в другую, а провода идут к ушкам. Иногда я ее не люблю, потому что боюсь, что будет больно.

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