Анатолия Равиковича похоронят на Волковском кладбище в среду (ВИДЕО)
9 апреля 2012, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Анатолий Равикович, скончавшийся в воскресенье , будет похоронен в среду на "Литературных мостках" Волковского кладбища. Об этом сообщила Марина Быкова, завлит академического Театра комедии им. Акимова.
"Гражданская панихида по Анатолию Юрьевичу начнется в 11 утра в театре, после чего он будет похоронен на "Литературных мостках" Волковского кладбища", - рассказала она, сообщает РИА Новости.
"Литературные мостки" - это место захоронения известных деятелей культуры и ученых, среди которых - Иван Тургенев, Николай Лесков, Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Миклухо-Маклай, Александр Блок и Иван Гончаров.
Ранее «АН» писали: В Петербурге в воскресенье скончался народный артист РСФСР Анатолий Равикович.