Анатолия Равиковича похоронят на Волковском кладбище в среду (ВИДЕО)

Актер Анатолий Равикович, скончавшийся в воскресенье , будет похоронен в среду на "Литературных мостках" Волковского кладбища. Об этом сообщила Марина Быкова, завлит академического Театра комедии им. Акимова.



"Гражданская панихида по Анатолию Юрьевичу начнется в 11 утра в театре, после чего он будет похоронен на "Литературных мостках" Волковского кладбища", - рассказала она, сообщает РИА Новости.

"Литературные мостки" - это место захоронения известных деятелей культуры и ученых, среди которых - Иван Тургенев, Николай Лесков, Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Миклухо-Маклай, Александр Блок и Иван Гончаров.

Ранее «АН» писали: В Петербурге в воскресенье скончался народный артист РСФСР Анатолий Равикович.



