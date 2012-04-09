Владимиру Вдовиченкову присвоено звание «Заслуженного артиста РФ»

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении звания «Заслуженного артиста РФ» актерам Владимиру Вдовиченкову и Рубену Симонову и о награждении народной артистки РСФСР, актрисы Московского академического театра имени Маяковского Светланы Немоляевой орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Также Медведев удостоил медали «За заслуги перед Отечеством» I степени художника-реставратора Пушкинского музея Бориса Сергеева.

Владимир Владимирович Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в городе Гусев, Калининградской области и жил там до окончания школы, сообщается на сайте актера.

В детстве занимался боксом. Закончил 42-ю Кронштадтскую мореходную школу в 1989 и служил на Северном и Балтийском морях. Стал актёром благодаря своему кумиру Ван Дамму и актёру Михаилу Дементьеву, которого показали по телевизору, когда он поступал во ВГИК, и Вдовиченков тоже решил попробовать поступить, работал в Москве официантом в клубе. Окончил подготовительные курсы, поступил во ВГИК в мастерскую Георгия Георгиевича Тараторкина. 1997—2001 учёба во ВГИКе. Когда был студентом начал сниматься в кино, рекламных роликах, в клипах, и в эпизодах в фильмах, а потом уже и в главных ролях. Работал в Художественном академическом театре им. Моссовета.

Сейчас работает в труппе Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.

Вдовиченков исполнил роли в фильмах: «Граница. Таёжный роман», «Бумер», «Мымра», «Параграф 78», «Тарас Бульба» и других.