Гусман: Собчак выбрала неудачное место и время задать вопрос Хаматовой

Режиссер Юлий Гусман прокомментировал скандал, который произошел накануне на церемонии вручения кинопремии "Ника". Вопрос, который задала ведущая "Ники" Ксении Собчак актрисе Чулпан Хаматовой сегодня с утра обсуждает общественность.

По мнению Гусмана, место для вопроса Собчак выбрала совершенно неудачно. "Чулпан, а если бы вы не занимались благотворительностью, вы бы все равно агитировали за Путина?", - спросила Собчак, имея в виду реакцию общественности на ролик во время избирательной кампании по выборам президента РФ, в котором Хаматова агитировала за Владимира Путина.



"Ксения Анатольевна Собчак может задавать самые острые и нелицеприятные вопросы в любое время дня и ночи любому человеку - от президента до дворника. Но, мне кажется, всегда есть правило удачно выбранного места", - сказал Юлий Гусман. Он считает, "какие бы чувства не двигали Ксенией, место для вопроса она выбрала совершенно неудачно", передает РИА Новости.

"Церемония "Ники" задумывалась как аполитичная, профессиональная премия. Хаматова вместе с Корзун тратит свою жизнь, чтобы помогать детям бескорыстно и отчаянно, и впервые Академия решила отметить ее достижения не как талантливой актрисы, а в этом потрясающем и важном деле. И в этот момент задавать подобный вопрос неправильно. Я сказал Ксении, что место и время она выбрала неудачно. На свадьбах глупо говорить о несчастье, а на поминках глупо плясать", - пояснил режиссер.

Режиссер Алексей Герман-младший, снимавший Чулпан Хаматову в фильме "Бумажный солдат" и в короткометражной картине "Из Токио", назвал случившееся на "Нике" между актрисой и ведущей церемонии Ксенией Собчак некорректной историей.

По словам очевидцев, Ксения прежде чем задать вопрос Чулпан, отметила, что уважает ее талант.

Чулпан Хаматова и Дина Корзун — организаторы благотворительного фонда помощи больным детям, были удостоены специального приза кинопремии «Ника» за благотворительность.

В зале раздался свист. «Знаешь, в чем разница между тобой и этими девочками? В том, что они делают доброе дело не ради рекламы и не ради количества просмотров по «YouTube», в отличие от тебя», - обратился к светской львице актер и режиссер Евгений Миронов, кстати, также призывавший голосовать за Путина.

По словам Собчак, она просто спросила, не осуждала, не критиковала.