Фестиваль «Встречи в России» пройдет в Петербурге

Как сообщили «АН» в Комитете по культуре Петербурга, в программе фестиваля – лучшие спектакли русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. В афише заявлены известные театральные труппы: Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, Рижский русский театр им. М. Чехова, Русский театр Литвы и другие.

В рамках фестиваля впервые в Петербурге выступит израильский театр «Zero». Откроет фестиваль спектакль Киевского Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки «Сто пятая страница про любовь».

В программе для профессионалов – дискуссия о проблемах развития русской культуры за рубежом в рамках Круглого стола «Русский театр за рубежом. Новый взгляд». В ходе дискуссии будет затронут вопрос о новых возможностях развития гуманитарного сотрудничества в связи с процессом создания Евразийского Союза. Одному из театральных коллективов, представленных в программе, по итогам фестиваля, будет вручена ежегодная Премия имени народного артиста СССР Кирилла Лаврова, которая была учреждена на Х юбилейном фестивале в 2008 году.

«Встречи в России» пройдут до 15 апреля.