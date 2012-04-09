Умер актер театра и кино Анатолий Равикович

В Петербурге в воскресенье скончался народный артист РСФСР Анатолий Равикович. В Театре комедии имени Акимова, в котором работал актер, получивший известность сыграв Хоботова в "Покровских воротах", сообщили, что Анатолий Юрьевич скончался в одной из петербургских клиник после непродолжительной болезни.

Дата и место прощания и похорон еще не определены, передает РИА Новости.

Анатолий Равикович родился 24 декабря 1936 года в Ленинграде. В 1958 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино.

В 1958-1961 годах работал в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре, в 1961-1962 годах играл на сцене Сталинградского театра имени Горького.

В 1962 году Анатолий Равикович перешёл в Ленинградский театр имени Ленсовета. С 1988 года до последнего времени служил в Петербургском академическом театре Комедии имени Акимова. Он исполнил более 40 ролей в кино.