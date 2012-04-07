Что будет модно - неделя моды в Москве

В Гостином дворе открылась Volvo-Неделя моды. Алла Пугачева, Павел Буре, Вячеслав и Лада Фетисовы, Игорь Крутой, Яна Рудковская пришли на открытие праздника моды.

Традиционно, открыл Неделю моды Валентин Юдашкин. По словам кутюрье, источником вдохновения для новой коллекции осень-зима 2012/13 стала рок-музыка 90-х. В конце показа невеста - вся в черном.

За пять дней свои коллекции представят Алена Ахмадуллина, Дмитрий Логинов, Кира Пластинина, Кирилл Гасилин, Сергей Сысоев, Лена Васильева, Илья Шиян, Алина Асси, Маша Цигаль, Елена Теплицкая, Виктория Андреянова, KUTE’.

Бренд LUBLU Kira Plastinina был создан для it-girls, но в этом сезоне бренд вышел на новый уровень. Иконы стиля Бьянка Джаггер и Катрин Денев послужили, частично, основой коллекции молодого дизайнера.

Настоящей "изюминкой" новой коллекции известного дизайнера Виктории Андреяновой стали шелковые летящие юбки, плиссированные по горизонтали, передает ИТАР-ТАСС.

С помощью шелка, дублированного синтепоном, Андреянова "превратила" нежное платье с рукавами-фонариками в подобие рыцарских доспехов. Топы из кожи с рукавами-"крыльями" модели продемонстрируют вместе с длинными шифоновыми юбками. Драм-н- бейс сопровождает выход моделей на подиум.

Фотокорреспондент "АН" Артем Геодакян побывал на показе. Смотрите фотогалерею.