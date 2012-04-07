Русский музей получит два миллиона евро на новую покупку

В Петербурге Государственный Русский музей получит дополнительную финансовую поддержку со стороны федеральных властей. Петербургскому музею будут предоставлены 2 миллиона евро.

Подобное обещание дал вчера Председатель Правительства РФ Владимир Путин в ходе минувшей встречи с представителями музейного сообщества, состоявшейся в Саратове.

Как сообщает РИА Новости, именно такую сумму запросил директор Русского музея Владимир Гусев. Средства пойдут на выкуп художественной коллекции, некогда принадлежавшей петербургскому издателю Адольфу Марксу.

По словам Гусева, коллекция представляет собой уникальное собрание произведений русского искусства XIX - начала ХХ века. На сегодняшний момент коллекция находится во Франции и принадлежит потомку издателя. У последнего нет детей, поэтому он хотел бы передать её Русскому музею. Владимир Гусев считает получение столь значимого собрания редкой удачей и искренне благодарен российским властям за помощь в осуществлении этого замысла.

Напомним, что на встрече с музейщиками Владимир Путин обсудил пути дальнейшего развития музейного дела в России. Поднятые в рамках дискуссии вопросы касались заработной платы сотрудников музеев, финансирования самих институций, создания депозитариев и корректировки нормативно-правовой базы.