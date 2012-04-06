Марк Розовский занялся старьем

Сегодня в Центральном Доме актера на Арбате состоится совместный творческий вечер «Старье берем... и поем!» Виновники торжества - Марк Розовский и Борис Львович.

Марку Розовскому - известному режиссеру и драматургу, народному артисту России, исполнилось 75 лет. Борис Львович - режиссер и заслуженный артист России, обладатель самой большой коллекции актерских баек и анекдотов, - родился на 10 лет позже.

Кстати, день рождения они празднуют в один день – 3 апреля. Приятным подарком для юбиляров стали вышедшие при участии редакции «АН» книги – первый сборник стихов М. Розовского «Яблокони» и книга Б. Львовича с воспоминаниями о собственной жизни, о семье, друзьях, о ярких людях, с которыми его свела судьба «Львович – это фамилия».