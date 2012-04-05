В Петербург приедет легендарный Фрэнсис Форд Коппола

Петербург посетит Фрэнсис Форд Коппола – об этом обладатель пяти «Оскаров» и двух «Пальмовых ветвей» заявил на мастер-классе для молодых российских режиссеров, который состоялся в Москве накануне вечера.

«На Москву надвигается снежный шторм, а мне нужно сегодня вечером неприменно попасть в Петербург, и для этого у самолета осталось очень узкое временное окно», - рассказал знаменитый режиссер слушателям.

На мастер-классе мэтр американского кино поделился с начинающими коллегами профессиональными секретами, в частности – посоветовал смотреть побольше одноактных пьес.

«Главное в кино - это сценарий и актеры. Орсон Уэллс когда-то говорил: все, что вам надо знать о кино, вы освоите за выходные - кроме сценарного и актерского мастерства. А в одноактной пьесе есть и то, и другое», - рассказал американец, отметив, что именно благодаря театру научился находить общий язык с актерами.

В первопрестольную звезда заграничной режиссуры пожаловал, чтобы представить свой последний фильм «Между» (Twixt). Он выходит в российский прокат 26 апреля 2012 года.