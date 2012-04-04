Арт-проект «Мяумуррия» в Москве

7 апреля в Москве (галерея «Алые паруса») состоится персональная выставка художника Антона Горцевича, сказочные животные которого стали известны по всему миру благодаря интернету.

По сведениям РИА "Новости", выставка продлится месяц.

Кроме того, на вернисаже впервые будет представлена книга о волшебной стране кошек «Мяумуррия», в которой работы живописца объединились со сказками Нины Метлиной и стихами Вячеслава Метлина. Издание, заботливо переплетенное алой тесьмой, напоминает сундучок со сказками, открыв который счастливый читатель перенесется в удивительный мир забавных котов.

По словам Антона Горцевича, все трое создателей «Мяумуррии» познакомились несколько лет назад в Праге, волшебная атмосфера которой подтолкнула к их объединению

В книге сказочница Метлина рассказывает о двух непослушных котятах, сбежавших из дома и запутавшихся в невероятном клубке приключений. По словам писательницы, посоветовавшись с супругом, они решили пригласить проиллюстрировать эту историю именно Антона Горцевича, потому что «у него самые правильные коты из всех котов».

«На картинах мы увидели не просто кошек, а именно тех кошек Антона Горцевича, о которых мы мечтали - фантастические, романтичные, остроумные кошки, живущие в окружении гномов, драконов, летающих рыб. Более того, Антон предложил и уже готовые свои работы с котами, которые мы тоже решили внести в нашу книгу», - рассказала Метлина.