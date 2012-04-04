Дирекция театра имени Ермоловой: Худруком театра станет Олег Меньшиков - ВИДЕО

В среду директор театра имени Ермоловой Марк Гурвич сообщил, что худруком театра станет Олег Меньшиков. По словам директора, приказ о назначении будет подписан в скором времени, сегодня Олег Меньшиков был представлен труппе театра.

Марк Гурвич заявил: "Приказ еще не подписан, когда будет подписан — мы не знаем, но тянуть в департаменте культуры, скорее всего, не будут. Уже сегодня будущий худрук был представлен труппе руководителем департамента Сергеем Капковым".

Также директор театра отметил, что Владимир Андреев покидает пост худрука по собственной инициативе, "думаю, у него достаточно на это причин". "Мы надеемся, что он будет выходить на сцену в качестве актера", - сказал он.

В свою очередь, супруга Владимира Андреева актриса Наталья Селезнева сказала, что он продолжит принимать активное участие в творческой жизни театра: "Он продолжит творить, но на хозяйственную, организационно-административную деятельность силы тратить не будет", - цитируют актрису Вести.ру.

Известно, что выбор кандидатуры Олега Меньшикова на пост художественного руководителя театра принадлежит самому Владимиру Андрееву.