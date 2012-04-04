Спортивное кино вступило в спортивную борьбу

В Москве открылся 10-й Международный Фестиваль спортивного кино «Красногорский». Президентом фестиваля вот уже 10 лет является легендарная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Церемонию открытия посетил председатель оргкомитета - глава Красногорского района Борис Рассказов, ветераны отечественного футбола - Анатолий Исаев, Алексей Парамонов, Виктор Понедельник, Виктор Царев, Федор Черенков, юные игроки "Спартака".



«Замечательно, что наши спортсмены постоянно дают нам интересные и уникальные поводы для создания художественных произведений – кинокартин, повестей, рассказов, – говорит Роднина, – ведь спорт это всего лишь миг, но миг уникальный. А историей становится то, что заснято и записано. В этом и главная прелесть этого фестиваля – именно такие мероприятия делают героев спорта легендарными».



Первым посетители фестиваля увидели фильм "Матч" режиссера Андрея Малюкова, главные роли в котором исполнили Сергей Безруков и Елизавета Боярская.

Программа кинофорума состоит из трех конкурсных частей: игровых лент, документалистики и антологии отечественного спортивного кино. Представлены 93 фильма из 24 стран. Картины будут бороться за победу в шести номинациях и гран-при. Победителей фестиваля определит международный экспертный совет во главе с народным артистом России Евгением Герасимовым. Ему помогают: трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева и мэтры спортивного кино Виньеро Амприно (Италия),Бено Хвала (Словения),Джонатан Хок (США).

Основные показы фестивальных лент пройдут в Кронверк Синема (ТРЦ Вэйпарк), ДК «Подмосковье», «Молодежном центре» и Крокус экспо. Вход на все кинопоказы – свободный.