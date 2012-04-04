Олег Меньшиков стал худруком московского театра им. Ермоловой

В Москве нового художественного руководителя представил в среду труппе драматический театра имени М.Н. Ермоловой руководитель департмента культуры Москвы Сергей Капков. Им стал актёр и режиссёр Олег Меньшиков.

Меньшиков, работавший в этом театре с 1985 по 1989 годы, сменил в руководящей должности Владимира Андреева.

При этом, как отметила заместитель руководителя департамента культуры Москвы Евгения Шерменева, инициатором нового назначения был сам Андреев - давний друг Меньшикова, передает РИА Новости.

Актер театра и кино, режиссер, Народный артист России Олег Евгеньевич Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области в семье военного инженера и врача.

В 1977 году после окончания общеобразовательной и музыкальной школ Меньшиков поступил в Московское театральное училище им. Михаила Щепкина (курс Владимира Монахова).

В 1981 году, после окончания театрального училища, его приняли в труппу Малого театра. В 1982 году Олег Меньшиков был призван в армию, и служил в Центральном театре Советской Армии с 1982 по 1985 год.Одной из самых ярких ролей, сыгранных им в этом театре, была роль Ганечки в спектакле по роману Федора Достоевского "Идиот". С этого времени он много и плодотворно служил на театральных подмостках театра им М.Ермоловой, театра Моссовета, лондонского театра "Глобус", парижского Театра комедии на Елисейских полях, лондонского театра "Трайсекл".

В 1998 году Олег Меньшиков создал и возглавил антрепризу "Театральное товарищество 814", где поставил спектакль по пьесе Александра Грибоедова "Горе от ума" (1995), в котором исполнил роль Чацкого. В своих последующих постановках "Кухня" Курочкина (2000), "Игроки" Гоголя (2001), а также в спектакле "Демон" по Лермонтову в постановке Кирилла Серебренникова (2003) он также сыграл главные роли.

В 2008 году в "Театральном товариществе 814" он поставил моноспектакль по произведению Алессандро Барикко "1900".

Параллельно с театральными работами Олег Меньшиков интенсивно снимается в кино. Он запомнился по ролям в фильмах "Родня" (1981) Никиты Михалкова и "Полеты во сне и наяву" (1982) Романа Балаяна. Учась на последнем курсе Театрального училища, Меньшиков снялся в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота" в главной роли (Костик). Фильм, вышедший на экраны в 1982 году, принес актеру популярность и любовь зрителей.

После роли Костика последовал ряд разноплановых ролей, в том числе в фильмах "Капитан Фракасс" (1984), "Полоса препятствий" (1984), "Михайло Ломоносов" , "По главной улице с оркестром" (1986) "Моонзунд" (1987), "Гардемарины, вперед! " (1987) и др.

В 1994 году Олег Меньшиков роль в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" принесла ему несколько премий: Государственную премию РФ (1996), приз Кинопрессы - "Лучшему актеру года", профессиональную премию за лучшую мужскую роль "Зеленое яблоко - Золотой листок".Затем последовали роли в более, чем двух десятках кинолент.

В марте 2010 года состоялась премьера нового фильма с участием Олега Меньшикова "О чем говорят мужчины".

С 1998 года Меньшиков возглавляет Фонд поддержки русской культуры. Он входит в постоянный состав независимого жюри премии в области литературы и искусства "Триумф".В 2002 году онучредил премия для российских театральных критиков "Лучший критик сезона" им. Александра Кугеля.В 2003 году Олегу Меньшикову присвоено звание Народного артиста России (минуя Заслуженного).