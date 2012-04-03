Сын одного из участников легендарной группы The Beatles Пола МакКартни Джеймс решил создать свой музыкальный коллектив вместе с детьми других битлов - Шоном Ленноном и Дхани Харрисон. Группу хотят назвать The Beatles-2.

По словам Джеймса Маккартни, он готов, "Шон и Дхани вроде тоже, я был бы счастлив". Шансы появления новой группы Джеймс оценивает высоко, пишет Коммерсантъ-Online. Первое полноценное выступление сына Маккартни состоится во вторник в ливерпульском клубе Cavern Club. Здесь в свое время с первыми концертами играли The Beatles.