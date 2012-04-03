Народному артисту России Марку Розовскому исполняется 75 лет

Народный артист России Марк Розовский во вторник отмечает свой юбилей - драматургу и режиссеру исполняется 75 лет. Дмитрий Медведев наградил Розовского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Награда была присуждена юбиляру за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. В поздравительной телеграмме главы государства, в частности говорится: «Вас знают и ценят как талантливого драматурга и режиссёра, создателя московского театра «У Никитских ворот». Об этом сообщает «Искусство ТВ». «Ваши сценические работы, отличающиеся смелыми драматургическими решениями и гармоничным актерским ансамблем, – это всегда яркое событие в мире искусства», - отметил президент.