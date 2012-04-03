Модельер Маруся Зайцева заменит деда Славу Зайцева (ФОТО)

Самым ожидаемым выступлением на недавно прошедшей Неделе моды «Мерседес-Бенц» в России стал показ коллекции 19-летний внучки мэтра отечественной моды Вячеслава Зайцева.

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев обожает свою талантливую внучку. Он прямо заявляет, что она станет продолжательницей его дела.

Мария Зайцева предстала перед миром моды весной 2011 года, войдя в состав бренда "Лаборатория 13" на Недели моды «Мерседес-Бенц» в России.

Этим же летом с успехом выпустилась из лаборатории Моды Славы Зайцева и начала работать самостоятельно. Одновременно с этим Маруся начала появляться на различных московских показах в качестве модели.

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