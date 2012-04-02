Cкончался известный кинооператор Наум Ардашников

31 марта скончался известный оператор фильмов "Старый Новый год" и "Вся королевская рать" Наум Ардашников. Похороны Наума Михайловича состоятся завтра на Алексеевском кладбище.



"31-го марта на 81-м году жизни ушел из жизни кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Наум Михайлович Ардашников", сообщил пресс-секретарь союза Дмитрий Якунин сегодня.

Похороны Н.Ардашникова состоятся во вторник, 3 апреля на Алексеевском кладбище.



Н.Ардашников был оператором фильмов "Вся королевская рать", "Странная женщина", "Выбор цели", "Время, вперёд!", а также "Старый Новый год", где он выступил также в качестве режиссера вместе с Олегом Ефремовым.



Наум Михайлович окончил ВГИК (1958, факультет операторов), он был одним из учеников Александра Гальперина.

В 1974 году ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств РСФСР.



