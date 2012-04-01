Мариинский театр отправится на гастроли по городам Великобритании

Гастрольное турне по городам Великобритании начал в субботу Мариинский театр. Сайт театра сообщил, что труппа посетит Кардифф, Лондон и Бирмингем. Гастроли продлятся до 6 апреля. Гастрольный маршрут артистов оперы, хора и оркестра Мариинского театра начнется с Кардиффа.

В субботу, 31 марта, в театре Дональда Гордона при "Миллениум-центре" под управлением художественного руководителя Валерия Гергиева прозвучала торжественная мистерия Рихарда Вагнера "Парсифаль".

"Это знаковое для Мариинского театра сочинение за время гастролей будет также исполнено 3 апреля в Лондоне и 6 апреля в Бирмингеме. В ведущих партиях в "Парсифале" задействованы Август Амонов, Лариса Гоголевская, Юрий Воробьев, Евгений Никитин, Николай Путилин, Владимир Феляуэр и Алексей Тановицкий", - говорится в релизе.

Во второй день британского турне, 1 апреля, будет дана Восьмая симфония Густава Малера ("Симфония тысячи").

Затем из Кардиффа артисты Мариинки отправятся в столицу Великобритании. В двухдневную программу на сцене "Барбикан Холла" помимо вагнеровской мистерии войдет "Реквием" Джузеппе Верди, который будет исполнен 4 апреля с участием Ольги Бородиной, Виктории Ястребовой, Ильдара Абдразакова и Сергея Семишкура.