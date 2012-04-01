Единственный в мире клоун-дирижер даст два концерта в Петербурге

Сегодня в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории в 12.00 и 16.00 состоится концерт клоуна-дирижера Мелвина Тикса с симфоническим оркестром «Классика» под управлением Александра Канторова.

Единственный в мире клоун-дирижер, музыкант и педагог из Норвегии Мелвин Тикс вновь предстанет перед публикой. Впервые его выступление в Петербурге состоялось в октябре прошлого года. Концерт Тикса – это способ открыть ребенку мир музыки, сделать понятным ее язык, заинтересовать классическим мировым репертуаром. Выступление клоуна-дирижера пройдет в театральных декорациях с использованием световых и сценических эффектов, видеоэкранов. Маленькие зрители окажутся в мире звуков и мелодий, музыкальных инструментов и сказочных историй о музыке.