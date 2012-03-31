«Отечественные фильмы нужны как воздух!»

Министерство экономического развития РФ предложило Министерству культуры РФ ввести для российских кинотеатров обязательную квоту на показ отечественных фильмов в 24%. Во Франции такая квота достигает 43%, в Италии - 21%, в Великобритании и Австрии - 16%. Упоминается и другая мера, призванная помочь популярности российской кинопродукции: ограничение числа иностранных фильмов, выходящих на российские экраны. Например, Китай допускает к показу не более 30 зарубежных фильмов в год, а Индия - не более 100. Специально для «АН» на вопрос «Как эта мера может помочь возрождению отечественного кино?» отвечают…



Алла Сурикова, кинорежиссёр, сценарист, народная артистка России:

«Все наши дети знают, какой прыщик вскочил на лице Шварценеггера»

- Российское кино, конечно, нуждается в поддержке, но какой она должна быть? Мы не уверены, что за счет кинотеатров. Как говорил Александр Солженицын, нельзя лечить свою болезнь чужим здоровьем. Однако лечить надо обязательно! Да, зарубежное кино на всех парах и на всех четырех ногах врывается на российский рынок, и теперь у нас все дети знают, какой прыщик вскочил на лице Шварценеггера, и не знают, кто такой Янковский, то есть растут манкуртами. Справедливости ради надо сказать, что есть много хороших зарубежных фильмов, превосходно сделанных, с положительным зарядом. И вся разница с отечественным кино заключается лишь в том, что зритель их гарантированно увидит, потому что идет мощная реклама – в СМИ, на растяжках, на стенах домов и чуть ли не на крышах... А наши бюджеты - тощие, на продвижение и на рекламу их не хватает, и в результате хорошее качественное отечественное кино уходит в небытие. Мы с молодыми коллегами (я как раз сейчас веду семинар) посоветовались - и вот наше общее мнение. Государство могло бы помогать российскому кино, дотируя стоимость билетов – они должны быть недорогими, чтобы привлечь своего зрителя, особенно из числа небогатых людей. И соответствующей должна быть реклама хороших отечественных фильмов, потому что они нужны нашему обществу как воздух!

Анатолий Смелянский, ректор Школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ:

«Владельца кинотеатра интересует касса»

- С тех пор, как в девяностые годы кинотеатры перешли в собственность владельцев, состояние кинематографа стали определять только они. Владельца кинотеатра интересует касса, а не художественная ценность картины. Конечно, государство должно как-то регулировать этот процесс. Как – я не знаю. Но хорошо уже то, что правительство этим озаботилось.

Злата Полищук, исполнительный вице-президент кинокомпании «Централ Партнершип»:

«Сейчас все решает талант прокатчика»

- Ограничения рынка, во-первых, носят условный характер, а во-вторых, чреваты плохо предсказуемыми последствиями. Вот, например, что такое «минимальный порог 24% в днях проката»? Ведь «день проката» - это очень условное ограничение, то есть можно ставить российское кино в 6 утра, и формально эту квоту выполнять. Мы всегда работаем в рамках закона, и если такие ограничения примут, то будем исходить из них. Но это может привести к тому, что кассовые фильмы станут собирать еще больше, а имевшие среднюю или небольшую кассу, соберут еще меньше, если вообще попадут в кинотеатры. Сейчас все решает талант прокатчика, способность договориться с кинотеатром, у которого после принятия квот будет формальный повод сказать: «Я свои обязательства перед российским кино выполнил. Все - смотри закон». А ведь среди фильмов с небольшой кассой почти все авторские российские картины... Например, «Елена», премированная на международных фестивалях, и квотирование будет ударом по таким картинам. В эти 24% поставят фильмы, которые и так хорошо собирают – просто они будут идти дольше и собирать еще больше. Хотя именно этим картинам голливудские блокбастеры вовсе не мешают. Поэтому необходимо просто снимать хорошее кино. И мне кажется, та поддержка, которую государство уже оказывает крупным продюсерам, немало этому способствует.



