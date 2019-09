Стинг приедет в Россию в июле с двумя концертами

Британский певец Стинг со своей группой в конце июля даст в России два концерта, сообщают организаторы. Как отмечается, 25 июля артист выступит в Москве в спорткомплексе "Олимпийский", а 27 июля - в Ледовом Дворце Петербурга.



Оба шоу станут частью мирового тура Стинга Back to Bass, приуроченного к 25-летию сольной деятельности музыканта. Концертная программа тура включает в себя его лучшие сольные песни, а также хиты его бывшей группы The Police.



Вместе со Стингом на сцену выйдут гитарист Доминик Миллер, барабанщик Винни Колайута, клавишник Дэвид Саншес, скрипач Питер Тикелл и бек-вокалистка Джо Лоури.



До начала сольной карьеры Стинг был вокалистом, бас-гитаристом и основным автором песен рок-группы The Police. На протяжении своей музыкальной карьеры Стинг получил 16 наград "Грэмми". Кроме того, он был номинирован на премию "Оскар" за лучшую песню к фильму (You Will Be My Ain True Love в фильме "Холодная гора"). Его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен.