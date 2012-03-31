Открывается VII фестиваль малых исторических городов Ленобласти

31 марта в 13:00 на площади у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости состоится торжественной открытие фестиваля, сообщает пресс-служба областного правительства. Главная цель фестиваля представить возможности малых исторических городов как туристско-привлекательных центров.



Фестивальная программа развернется на территории Петропавловской крепости на нескольких площадках:

На сценической площадке фестиваля каждый город-участник представит «визитную карточку» - презентацию особенностей, характерных для его исконной культуры выступлениями художественных коллективов в народных костюмах, реконструкциями обрядов, показом театра мод, музыкальными композициями.



На ремесленной площадке гости фестиваля смогут познакомиться с народными промыслами, принять участие в процессе изготовления гончарных изделий, изделий ткачества и плетения кружев. Посетители праздника смогут приобрести авторскую сувенирную продукцию из керамики, лозы, бересты.



На выставочной площадке (выставка Lentravel) администрации и туристско-информационные центры городов представят буклеты, книги, карты, открытки и другие информационные материалы о памятниках истории и культуры, музеях, событиях, праздниках и фестивалях каждого из городов.



В фестивале примут участие Лодейное Поле, Волхов, Подпорожье, Кингисепп, Тихвин, Всеволожск, Шлиссельбург, Гатчина, Приозерск, а также Региональный центр традиционных народных промыслов Великого Новгорода.