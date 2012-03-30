Москва готова выделить на создание телеверсий спектаклей до 267 млн

Департамент СМИ и рекламы Москвы объявил конкурс на поиск исполнителя госконтракта на создание телеверсий постановок столичных театров, из бюджета города может быть выделено до 267 млн. рублей.



Видео театральных постановок должны быть подготовлены по темам "Русская классика", "Зарубежная классика", "Музыкальный спектакль", "Памятная дата", Живые легенды", "Современная пьеса", "Спектакли для детей" и "Спектакли для молодежной аудитории".

Всоздании телеверсий спектаклей должен быть задействован первый состав московских театров с участием в главных ролях известных и популярных актеров. При этом жанр спектакля не ограничен.

Спектакли должны быть записаны в формате HD. Победитель конкурса обязан снять видеоролики о процессе создания телеверсий , сообщает РИА Новости.

Заявки на участие в конкурсе предоставляются до 5 июня. Подведение итогов пройдет 14 июня2012 года. Срок выполнения работ - не более полугода с даты заключения госконтракта.



