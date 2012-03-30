ВСЕ ЦВЕТА МОСКОВСКОГО ДЖАЗА
30 марта 2012, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Академия музыки им. Гнесиных, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО представляют Фестиваль-акцию в 3-х отделениях «ВСЕ ЦВЕТА МОСКОВСКОГО ДЖАЗА», посвящённый первому в истории «Международному дню джаза».
Программа выступлений коллективов и исполнителей.
17:00 – Краткая церемония открытия Фестиваля:
Муз.вступление-исп. «Академик-бэнд» п/р А. Кролла
Приветствия ректора РАМ им. Гнесиных Маяровской Г.В. и
Ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО Орджоникидзе Г.Э.
17:10 –18:20 - I отделение-«GNESIN-JAZZ»
* «Академик-бэнд» п/р Анатолия Кролла
Ансамбли РАМ им.Гнесиных – лауреаты международных и российских джазовых фестивалей - классы проф. А.В.Осейчука, доц. Ильмер Ж.А., Нар.арт. России И.М.Бутмана:
* Ансамбль Алексея Леон Рейеса и Павла Суязова
* Ансамбль Виктора Геравкера
* Ансамбль Евгения Игнатова и Алексея Жукова
* Азат Баязитов - тенор-саксофон (соло)
* Ансамбль – септет (Павел Иванов …)
* Ансамбль - секстет (Алевтина Полякова…)
В сопровождении оркестра «Академик-бэнд» п/р А.Кролла:
* Юлиана Рогачёва – вокал
* Ваге Хачатрян – вокал
* Ольга Синяева – вокал
Антракт:15-20мин.
18:40-19:50 - II отделение
* Биг-бэнд «Орфей» п/р Игоря Кантюкова и Анна Бутурлина(вокал)
* Даниил Крамер
* «Moscow Ragtime Band»
* Алексей Кузнецов
* Наталья Смирнова – Олег Бутман
* Оркестр им. О.Лундстрема п/р Бориса Фрумкина
Антракт: 15-20 мин
20:10 - 21:30 - III отделение
* «Большой джаз-оркестр» Петра Востокова
* Трио Ивана Фармаковский
* «Тромбон-шоу» Максима Пиганова
* Валерий Гроховский
* Сергей Манукян
* Биг-бэнд Игоря Бутмана
Художественный руководитель – продюсер Фестиваля Нар.арт.России
Анатолий Кролл