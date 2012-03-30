Российская Академия музыки им. Гнесиных, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО представляют Фестиваль-акцию в 3-х отделениях «ВСЕ ЦВЕТА МОСКОВСКОГО ДЖАЗА», посвящённый первому в истории «Международному дню джаза».



Программа выступлений коллективов и исполнителей.



17:00 – Краткая церемония открытия Фестиваля:



Муз.вступление-исп. «Академик-бэнд» п/р А. Кролла



Приветствия ректора РАМ им. Гнесиных Маяровской Г.В. и



Ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации



по делам ЮНЕСКО Орджоникидзе Г.Э.



17:10 –18:20 - I отделение-«GNESIN-JAZZ»



* «Академик-бэнд» п/р Анатолия Кролла



Ансамбли РАМ им.Гнесиных – лауреаты международных и российских джазовых фестивалей - классы проф. А.В.Осейчука, доц. Ильмер Ж.А., Нар.арт. России И.М.Бутмана:



* Ансамбль Алексея Леон Рейеса и Павла Суязова



* Ансамбль Виктора Геравкера



* Ансамбль Евгения Игнатова и Алексея Жукова



* Азат Баязитов - тенор-саксофон (соло)



* Ансамбль – септет (Павел Иванов …)



* Ансамбль - секстет (Алевтина Полякова…)



В сопровождении оркестра «Академик-бэнд» п/р А.Кролла:



* Юлиана Рогачёва – вокал



* Ваге Хачатрян – вокал



* Ольга Синяева – вокал



Антракт:15-20мин.



18:40-19:50 - II отделение



* Биг-бэнд «Орфей» п/р Игоря Кантюкова и Анна Бутурлина(вокал)



* Даниил Крамер



* «Moscow Ragtime Band»



* Алексей Кузнецов



* Наталья Смирнова – Олег Бутман



* Оркестр им. О.Лундстрема п/р Бориса Фрумкина



Антракт: 15-20 мин



20:10 - 21:30 - III отделение



* «Большой джаз-оркестр» Петра Востокова



* Трио Ивана Фармаковский



* «Тромбон-шоу» Максима Пиганова



* Валерий Гроховский



* Сергей Манукян



* Биг-бэнд Игоря Бутмана



Художественный руководитель – продюсер Фестиваля Нар.арт.России



Анатолий Кролл



