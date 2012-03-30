Звезда Голливуда Анджелина Джоли беспокоится за своего приемного сына

Пять лет назад актриса Анджелина Джоли усыновила мальчика из вьетнамского приюта Пакса Тьена, которому было три года. Он стал третьим приемном ребенком в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта. Сейчас ему восемь лет.

Но, похоже, биологическая мать Пакса Тьена хочет забрать сына назад. На тот момент она была наркоманкой, и оставила мальчика сразу после родов, сбежав из больницы.

Однако на сегодняшний момент она вылечилась от зависимости и хочет увидеть своего сына. Как передает журнал "National Enquirer" Анджелина откладывает встречу, так как считает, что Пакс еще слишком маленький, чтобы узнать о том, что его адаптировали. Она также боится того, что Пакс захочет вернуться к своей родной матери.

Напомним, что ранее в прессе появилась информация о том, что Джоли и Брэду пришлось обратиться к психиатру, так как Пакс начал проявлять агрессию по отношению к своим братьям и сестрам.