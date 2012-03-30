Состояние актера Александра Пороховщикова пока не улучшилось. Адвокат актера Сергей Жорин рассказал, что Пороховщиков «подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», у него не проходит пневмония.

По его словам, Александр Шалвович находится в сознании, но говорить не может. Напомним, Пороховщиков проходит курс лечения в отделении Научного центра неврологии РАМН в Москве. Врачи борются с недугом, точный диагноз медики не называют.

Пороховщикову сначала провели операцию на ноге, удалили часть стопы - гангрена начала развиваться из-за диабета. Потом появились сообщения, что его сразил инсульт. Врачи не подтвердили этот диагноз, сказали, что у актера неврологическое заболевание.

Сейчас на фоне развивающегося сахарного диабета и пневмонии у Пороховщикова проблемы с сердцем, тромбами, печенью и почками.

По словам адвоката, Александру Шалвовичу до сих пор не сообщили о смерти жены. Ирина Пороховщикова покончила с собой 10 марта после сообщения об ухудшающемся состоянии мужа. В предсмертной записке она написала: «Жить без Саши не хочу и не буду».