Клад передадут в музей

Накануне в особняке П.Н. Трубецкого были найдены предметы кухонной утвари и домашнего обихода. В настоящее время ведется инвентаризация находок.



28 марта при производстве работ руководителем проекта реставрации особняка П.Н. Трубецкого (улица Чайковского, 29) были найдены ящики и коробки - в основном c предметами кухонной утвари и домашнего обихода. В настоящий момент на объекте работают специалисты КГИОП Правительства Санкт-Петербурга и ГУ МВД, которые проводят инвентаризацию и опись найденного.



«В ближайшее время найденная коллекция будет перемещена в один из музеев города, а затем после окончания реставрационных работ на данном мы хотели бы разместить эту коллекцию в особняке П.Н. Трубецкого для всеобщего обозрения», - сообщил «Конкретно.ру» Александр Новиков, директор по связям с общественностью группы компаний «ИНТАРСИЯ».



Одноэтажный особняк Нарышкиных-Трубецких на улице Чайковского был построен в 1780 году для Абрама Ганнибала - "арапа Петра Великого". В 1855-1856 годах его перестроил для новых владельцев - князей Трубецких архитектор Гаральд Боссе. Чуть позже, в 1875-1876 годах, его реконструировали. В середине 70-х годов XIX века новым владельцем участка становится Василий Нарышкин, а после его смерти - старший сын Александр.



В настоящее время в особняке ведется реставрация и приспособление под современное использование.