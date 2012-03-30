Год назад умерла актриса Людмила Гурченко (ВИДЕО)

Ровно год назад, 30 марта 2011 года, из жизни ушла народная артистка СССР Людмила Гурченко. Все это время на могиле кинозвезды на Новодевичьем кладбище всегда лежат живые цветы.

Поклонники Гурченко приходят туда ежедневно. До сих пор на официальном сайте Людмилы Гурченко каждый день появляется по несколько записей от ее поклонников. "Дорогая! Любимая! Родная! Красавица наша! Сколько же счастья Вы подарили всем нам! Вы навсегда в сердце!", - пишет Юрий с Украины.

"Людмила Марковна, Люсенька! Сколько бы ни прошло лет, мы будем любить Вас, восхищаться Вами, брать с Вас пример, рассказывать о Вас своим детям, - замечает другой посетитель сайта. - Мы им прочитаем Ваши книги, мы им покажем Ваши фильмы, мы споем с ними Ваши песни. Любимая наша Людмила Марковна, Ваша жизнь продолжается в нас!"

Муж Гурченко Сергей Сенин сообщил, что сегодня, в день памяти актрисы, на сайте будет опубликована книга Ирины Романовой "Непрерванная связь или 20 писем Людмиле Гурченко". По его словам, эта женщина живет в Донецке. "Мое знакомство с ней - несколько телефонных разговоров и электронная переписка. Но читая ее книгу, я чувствовал, что это пишет мой близкий давний друг. Так светло, глубоко, искренно ее отношение к Люсе", - пояснил он.

Накануне СМИ заволновались, почему на могиле Гурченко до сих пор нет ни креста, ни памятника.

Сенин рассказал, что уже в конце весны на ее могиле на Новодевичьем кладбище должен появиться памятник, передает ИТАР-ТАСС. "Жду, что это случится в мае. Работа сложная, очень хочется, чтобы все получилось так, как задумывалось. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал и принимал участие в создании памятника", - сказал он.

В июне в "Музее Москвы" откроется посвященная актрисе выставка. На экспозиции можно будет увидеть вещи из квартиры Людмилы Марковны, ее роскошные наряды: более 50 платьев, дизайнерские шляпы, пояса, перчатки, украшения, а также письма из личного архива актрисы.

Людмила Марковна Гурченко была достаточно закрытым человеком. Но от своих зрителей старалась ничего не скрывать. Напомним, актриса написала три автобиографических книги - "Взрослое детство", "Аплодисменты" и "Люся, стоп!". Гурченко признавалась: "Я живу и работаю для вас. Когда я в кадре, я предощущаю, как вы улыбнетесь или заплачете, глядя на экран. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты - это для меня как взлет в небо...". Блестящие актерские работы Людмилы Гурченко в "Карнавальной ночи", Раисы Захаровны из фильма "Любовь и голуби", Тамары Васильевны из "Пяти вечеров", в картине "Любимая женщина механика Гаврилова" незабываемы.