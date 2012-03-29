Хемингуэй убил своего любимого кота

Американский писатель Эрнест Хемингуэй был вынужден застрелить любимого кота. Этот эпизод есть в одном из неопубликованных писем Хемингуэя, представленных в Библиотеке им. Джона Ф. Кеннеди под Бостоном.



В библиотеке выставлены на обозрение 15 писем Хемингуэя, адресованных венецианскому аристократу Джанфранко Иванчичу (Gianfranco Ivancich), с которым писатель познакомился в 1949 году. Написаны они были в период с 1953 по 1960 год. В то время Хемингуэй жил на Кубе.

В письме, датированном 22 февраля 1953 года, Хемингуэй рассказывает о том, как его кот по имени Вилли был сбит машиной. Животное испытывало жуткие мучения, поэтому писателю пришлось пристрелить его. Поручить убийство кота кому-либо другому Хемингуэй не смог.

Далее в письме Хемингуэй признается, что ему приходилось стрелять в людей, но никогда не приходилось убивать "кого-то, кого он знал и любил в течение 11 лет, и кто и с двумя сломанными лапками продолжал мурлыкать".

Сразу после того, как он пристрелил кота, к его дому подъехали какие-то туристы. Он объяснил им, что сейчас не может разговаривать и попросил их уехать. Однако "богачи на Кадиллаке", как назвал их Хемингуэй, порадовались, что приехали как раз вовремя для того, чтобы увидеть "великого Хемингуэя плачущим по коту". Писателю пришлось их вытолкать из дома, сообщает Лента.ру.

Кот Вилли, согласно книге "Коты Хемингуэя: иллюстрированная биография" послужил прообразом одному из котов в книге "Острова в океане".

Хемингуэй был известен своей любовью к кошкам. К 1945 году у него их было 23. Хемингуэй, в частности, был обладателем шестипалого кота. Его потомки, унаследовавшие шестипалость, в настоящее время являются одной из достопримечательностей дома-музея писателя на Ки-Уэсте.



