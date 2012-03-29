Путин принял участие в открытии памятника Мстиславу Ростроповичу

Председатель Правительства Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Мстиславу Ростроповичу. Монумент в честь дирижера открылся на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков в центре Москвы.

"Вы знаете, это выдающийся музыкант XX века, и такие люди, безусловно, составляли и составляют гордость нашей страны. Но он был не только замечательным музыкантом, он был выдающимся гуманистом и был просто замечательным человеком", - отметил Путин. Премьер дал обещание вдове прославленного дирижера Галине содействие в деле создания в Москве Центра культурного наследия М. Ростроповича и Галины Вишневской.