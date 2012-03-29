В Москву приедут американские оркестры

На VII Фестиваль симфонических оркестров мира, восемь концертов которого состоятся 1–11 июня в Колонном зале Дома союзов в Москве, впервые приедут симфонические оркестры из Южной и Северной Америки.



Каждый из них исполнит по две программы, представляя наряду с европейской классикой музыку своего региона.



Национальный симфонический оркестр Кубы и Филармонический оркестр Боготы (Колумбия) два вечера посвятят сочинениям композиторов Латинской Америки. В исполнении оркестров прозвучат также произведения Чайковского, Римского-Корсакова, де Фальи, Респиги и — впервые на фестивале — Малера.

Хьюстонский симфонический оркестр (США), которым дирижируют крупнейшие дирижеры от Леопольда Стоковского до Андре Превина, исполнит симфонии Моцарта, Брукнера и Шостаковича.



Главным событием фестиваля станет российская премьера симфонии «Атомный доктор» знаменитого американского композитора Джона Адамса. Она основана на музыке одноименной оперы Адамса и за пять лет выдержала более восьмидесяти исполнений во всем мире.



На Фестивале симфонических оркестров мира по традиции выступят два российских оркестра. В этом году откроет фестиваль Ярославский академический симфонический оркестр, а закроет Академический симфонический оркестр Московской филармонии. В заключительном концерте также примет участие Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, сообщает openspace.ru.



Дирижеры VII Фестиваля симфонических оркестров мира: Мурад Аннамамедов, Энрике Перес Меса, Энрике Димекке, Ханс Граф, Юрий Симонов.



