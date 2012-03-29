10-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОГО КИНО «КРАСНОГОРСКИЙ»

﻿﻿﻿30 марта в 15.00 состоится торжественная церемония открытия Юбилейного 10-го Международного Фестиваля спортивного кино «Красногорский». Президентом Фестиваля вот уже 10 лет является легендарная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина РОДНИНА. Председатель Организационного Комитета - глава Красногорского района Борис РАССКАЗОВ.



Откроется кинофорум предпремьерным показом художественного фильма "Матч" режиссера Андрея Малюкова. Главные роли в этой картине исполнили Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Среди гостей церемонии открытия фестиваля - ветераны отечественного футбола Анатолий Исаев, Алексей Парамонов, Виктор Понедельник, Виктор Царев, Федор Черенков и юные игроки "Спартака".



В этом году программа кинофорума состоит из трех частей: игровых лент, документалистики и антологии отечественного спортивного кино. В программе представлены 93 фильма из 24 стран. Картины будут бороться за победу в шести номинациях и гран-при. Победителей фестиваля определит международный экспертный совет во главе с народным артистом России Евгением Герасимовым. Ему помогают: трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева и мэтры спортивного кино Виньеро Амприно (Италия),Бено Хвала (Словения),Джонатан Хок (США).



Основные показы фестивальных лент пройдут в Кронверк Синема (ТРЦ Вэйпарк), ДК «Подмосковье», «Молодежном центре» и Крокус экспо.



Награждение победителей юбилейного фестиваля состоится 5 апреля в Синем зале Крокус Экспо. Ведущие церемонии - Яна Чурикова и Дмитрий Харатьян.



За более подробной информацией и аккредитацией обращайтесь к Анастасии Фоминой по тел. 721-0884