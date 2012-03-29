Путин принял участие в открытии памятника Ростроповичу в Москве - ВИДЕО

В четверг в Москве состоялась церемония открытия памятника Мстиславу Ростроповичу, в которой принял участие Владимир Путин. Торжественное открытие памятника проходило на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков и было приурочено к 85-летию со дня рождения маэстро.

Место для памятника было выбрано не случайно - здесь маэстро жил со своей семьей в Доме композиторов и каждый день ходил по Брюсовому переулку в Московскую консерваторию.

Владимир Путин сказал на открытии монумента великому музыканту: "Такие люди, безусловно, составляли и составляют гордость нашей страны. Он был не только потрясающим музыкантом, он был выдающимся гуманистом и просто замечательным человеком. Я горжусь, что был знаком с Ростроповичем", — подчеркнул он. По мнению главы правительства, открытый сегодня памятник, безусловно, украсит столицу. Глава правительства пообещал Галине Вишневской, вдове Мстислава Ростроповича, поддержку в создании Центра культурного наследия Мстислава Ростроповича, передает ИТАР-ТАСС.