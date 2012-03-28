В Третьяковке открылась выставка живописца Константина Коровина

Государственная Третьяковская галерея открыла выставку известного художника Константина Коровина. На выставке под названием «Константин Коровин. Живопись. Театр. К 150-летию со дня рождения» предоставлены 240 произведений, включающих живопись, монументальные панно, эскизы к театральным постановкам.

Представлены и документальные материалы, фотографии, книги и журналы, раскрывающие различные стороны деятельности Коровина. По словам куратора выставки Ольги Атрущенко, это первая выставка подобного масштаба в Галерее после 100-летнего юбилея живописца.

Представленные на экспозиции работы происходят из собрания самой Третьяковской галереи, а также из коллекций свыше 20 музеев России, Казахстана и Белоруссии. Некоторые произведения попали на экспозицию из частных коллекций. Отметим, музей объявляет о возобновлении программы "Четверги допоздна" с 29 марта по 12 августа 2012 года. В этот период по четвергам доступ на экспозицию будет открыт до 22.00.