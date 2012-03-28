В Москве в среду после продолжительной болезни на 64-м году жизни скончался известный журналист и общественный деятель Юрий Белявский. Об этом сообщили в газете "Культура", главным редактором которой он был до 2011 года.

Белявскому всегда казалось, что одна из его главных задач на посту главного редактора газеты "Культура" - сохранить это издание, способное на профессиональном, серьезном уровне говорить о тех сложных процессах, которые сегодня происходят в нашем обществе. В свое время он окружил себя многими талантливыми журналистами, среди которых было немало докторов и кандидатов наук, искусствоведов, отдававших свое творчество читателям, передает ИТАР-ТАСС.

Юрий Белявский родился в Москве, здесь же окончил Институт управления, а затем работал в журнале "Крокодил", еженедельнике "Россия". С 1993 по 1995 годы он был главным редактором еженедельника "Утро России", а потом с 1996 года возглавлял газету "Культура".

Он автор нескольких книг, в которые были включены фельетоны и рассказы. Книги переводились на английский, болгарский, сербско-хорватский языки. По сценариям Белявского поставлено 8 телевизионных документальных фильмов.

Свою творческую деятельность он совмещал с активной общественной работой и неоднократно выступал с публицистическими материалами на радио и телевидении.

Юрий Белявский был отмечен орденом Дружбы, премиями Союза журналистов СССР и Российской Академии художеств.