В Петербурге начинаются торжества в связи с юбилеем Сергея Слонимского

Сегодня в Малом зале им. А.К. Глазунова Санкт-Петербургской консерватории состоится авторский вечер выдающегося композитора Сергея Слонимского.



Концерт пройдет в рамках цикла «Композиторские школы Санкт-Петербургской консерватории» и приурочен к 80-летнему юбилею мастера, который будет отмечаться 12 августа нынешнего года.



Инструментальные сочинения Сергея Слонимского прозвучат и исполнении народного артиста России Михаила Гантварга, заслуженного артиста России Алексея Массарского, лауреатов международных конкурсов Алексея Людевига, Ксении Гавриловой, Камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением Алима Шахмаметьева. Слонимский Сергей Михайлович - советский композитор, пианист и музыковед. В 1955 окончил Ленинградскую консерваторию (занимался по композиции у О. А. Евлахова, по фортепиано — у В. В. Нильсена), где преподаёт с 1958. Основные сочинения: оперы "Виринея" (по Л. Н. Сейфуллиной, 1967), "Мастер и Маргарита" (по М. А. Булгакову, 1970—72), балет "Икар" (1971), кантата "Голос из хора" (слова А. А. Блока, 1964), симфония (1958), Концерт-буфф для камерного оркестра (1966), струнный квартет "Антифоны" (1968), вокальные циклы, фортепианная соната.