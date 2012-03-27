В Москве сегодня, в Международный день театра, стартует конкурсная программа театрального фестиваля "Золотая маска". В конкурсной программе участвуют спектакли всех жанров театрального искусства.

Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина рассказала, что за три недели, до 5 апреля, театралы смогут увидеть ежедневно по нескольку спектаклей — музыкальных, драматических и кукольных, всего более 50 постановок из разных уголков нашей страны.

Конкурсную программу "Золотой маски" открывает спектакль "Константин Райкин. Вечер с Достоевским". По мнению театрального критика Глеба Ситковского, Райкин - фаворит в номинации "Лучшая мужская роль", передает "Коммерсантъ-ФМ".

Оценивать спектакли будет жюри во главе с режиссером Римасом Туминасом. Церемония награждения состоится 16 апреля на исторической сцене Большого театра.

27 марта в Екатеринбурге на сцене государственного академического Театра оперы и балета в честь праздника, впервые будет показана опера в 4-х действиях "Любовь к трем апельсинам". Во Дворце Молодежи можно будет посмотреть спектакль "Госпиталь Мулен Руж", а в театре Музкомедии покажут "Секрет Храбрости", сообщает NR2.ru.

В Туле губернатор Тульской области Владимир Груздев обратился к работникам театра: "Уважаемые артисты и режиссёры, работники театров,любители сценического искусства! Примите искренние поздравления с Международным днём театра!".

В Международный день театра в Татарском государственном академическом театре им. Камала состоится вручение республиканской театральной премии "Тантана-2012". Ее номинантами стали 29 человек и 6 спектаклей.

В Москве накануне праздника Художественный руководитель театра Et Сetera, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и главный режиссер театра Роберт Стуруа рассказали о планах театра и театральном процессе в России, передает РИА Новости. Участники конференции высказали свое мнение о современном российском театре, коснулись наболевших проблем. И выразив уверенность, что необходимо бороться за разнообразие театральных исканий, сохраняя репертуарную систему.



Всемирный день театра был установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО.

Профессиональный праздник отмечают все работники театр: актеры, режиссеры, продюсеры, светотехников, звукоинженеры, монтировщики декораций, билетеры и гардеробщики. Напомним, еще в прошлом веке легендарный театральный режиссёр и преподаватель актерского мастерства Константин Сергеевич Станиславский писал: "Спектакль начинается с момента входа в здание театра".

Фотогалерея Большого театра после реконструкции.