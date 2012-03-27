//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 24.08 18:40 Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии
- 24.08 16:18 В Москве похоронили актрису Александру Назарову
- 24.08 13:26 Умер народный артист России Виталий Логвиновский
- 23.08 18:06 Вдова Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу
- Неожиданно для всех! Определен новый размер пенсий
- Культура / Все новости >>
//Культура
Фестиваль "Золотая маска" открывается в День театра
27 марта 2012, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня, в Международный день театра, стартует конкурсная программа театрального фестиваля "Золотая маска". В конкурсной программе участвуют спектакли всех жанров театрального искусства.
Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина рассказала, что за три недели, до 5 апреля, театралы смогут увидеть ежедневно по нескольку спектаклей — музыкальных, драматических и кукольных, всего более 50 постановок из разных уголков нашей страны.
Конкурсную программу "Золотой маски" открывает спектакль "Константин Райкин. Вечер с Достоевским". По мнению театрального критика Глеба Ситковского, Райкин - фаворит в номинации "Лучшая мужская роль", передает "Коммерсантъ-ФМ".
Оценивать спектакли будет жюри во главе с режиссером Римасом Туминасом. Церемония награждения состоится 16 апреля на исторической сцене Большого театра.
27 марта в Екатеринбурге на сцене государственного академического Театра оперы и балета в честь праздника, впервые будет показана опера в 4-х действиях "Любовь к трем апельсинам". Во Дворце Молодежи можно будет посмотреть спектакль "Госпиталь Мулен Руж", а в театре Музкомедии покажут "Секрет Храбрости", сообщает NR2.ru.
В Туле губернатор Тульской области Владимир Груздев обратился к работникам театра: "Уважаемые артисты и режиссёры, работники театров,любители сценического искусства! Примите искренние поздравления с Международным днём театра!".
В Международный день театра в Татарском государственном академическом театре им. Камала состоится вручение республиканской театральной премии "Тантана-2012". Ее номинантами стали 29 человек и 6 спектаклей.
В Москве накануне праздника Художественный руководитель театра Et Сetera, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и главный режиссер театра Роберт Стуруа рассказали о планах театра и театральном процессе в России, передает РИА Новости. Участники конференции высказали свое мнение о современном российском театре, коснулись наболевших проблем. И выразив уверенность, что необходимо бороться за разнообразие театральных исканий, сохраняя репертуарную систему.
Всемирный день театра был установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО.
Профессиональный праздник отмечают все работники театр: актеры, режиссеры, продюсеры, светотехников, звукоинженеры, монтировщики декораций, билетеры и гардеробщики. Напомним, еще в прошлом веке легендарный театральный режиссёр и преподаватель актерского мастерства Константин Сергеевич Станиславский писал: "Спектакль начинается с момента входа в здание театра".
Фотогалерея Большого театра после реконструкции.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети
//Общество
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//В мире
Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать
//В мире
Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы
//Новости партнеров
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити
//В мире
В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн
//Общество
Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
//Новости СМИ2
Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Общество
Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность
//Новости МирТесен
//В мире
Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев
//В мире
Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации
После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик
//Здоровье
Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины