Сын Александра Домогарова: «Любовь мне играть пока нельзя»

23-летний сын популярного актера театра и кино, любимца женщин Александра Домогарова, пошел по родительским стопам и стал артистом.

Домогаров Александр Александрович (младший) родился 7 февраля 1989 года в Москве. Сын знаменитого артиста от второго брака с гримёром Ириной Гуненковой. Учился в элитной школе, где изучал три языка: английский, немецкий и французский. Как утверждают учителя, талантливый и незаурядный мальчик. Затем учился по обмену в Лондоне, где совершенствовал английский, а затем и в Париже, где шлифовал французский язык.

(Подробности+фото)