Сегодня Мстиславу Ростроповичу исполнилось бы 85

Народному артисту СССР, члену Академии наук и искусств США, Академии Санта-Чечилия, британской Королевской академии музыки, Королевской академии Швеции и Баварской академии искусств исполнилось бы 85 лет.



Мстислав Ростропович скончался после продолжительной болезни 27 апреля 2007 года - ровно через месяц после своего 80-летия. Со дня смерти музыканта по всему миру проходит множество мероприятий, посвященных его творчеству.



Третий Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется в Москве 27 марта, в его 85-й день рождения, и завершится ровно через месяц, 27 апреля - в пятую годовщину со дня смерти великого артиста. В последний день фестиваля - пятилетие со дня смерти Ростроповича - по замыслу семьи маэстро, Патриарх Кирилл отслужит по нему панихиду в Храме Христа Спасителя.

Впервые фестиваль продлится месяц, а концерты состоятся не только в Москве, но и в других городах России и зарубежья – в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, а также в течение года пройдут концерты в Германии, Франции, Швейцарии, Англии, Америке и других странах.

25 апреля в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени Глинки откроется выставка "Ростропович - Вишневская. Судьбы скрещенье". Она будет состоять из личных вещей супружеской пары и произведений искусства, которые еще нигде не выставлялись.



