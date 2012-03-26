Пороховщиков попросил встречи с женой, о смерти ему скажет священник

Актер Александр Пороховщиков проходит лечение в научном институте неврологии РАМН. Состояние актера продолжает оставаться стабильно тяжелым. Он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации. Прогнозов врачи давать пока не рискуют.

Посетителей Пороховщиков узнает, но видеть никого не хочет. СМИ сообщают, что он ждет только жену Ирину.

Ирина Пороховщикова покончила с собой и уже более двух недель врачи и близкие актера скрывают от него известие о самоубийстве супруги, которую похоронили 17 марта.

Адвокат семьи Пороховщиковых Сергей Жорин рассказал, что близкие актера рассматривают и обсуждают несколько вариантов, как ему сказать о трагедии.

По словам юриста, один из них, пригласить священника, пишет "КП". "Сначала сказать, что Ирина заболела, потом, что ей стало хуже, позже, что ее не стало. Один из вариантов, чтобы об этом ему рассказали совместно специалисты в области психологии или психиатрии и представители церкви, ведь Александр Шалвович очень верующий человек", - говорит Жорин.

Адвокат сказал, что Пороховщиков еще слаб, говорить о смерти рано.

"АН" сообщали, что Ирина тяжело переживала болезнь супруга и делилась переживаниями в микроблоге.



